„Life Is Good“ heißt das neue Album von Flogging Molly. Diese Devise vermitteln sie anhand von zwölf Songs. Ab den ersten Noten nehmen Flogging Molly den Hörer unverzüglich mit auf eine Reise nach Irland, um mit ihm in einem urigen Pub auf den Tischen zu tanzen. Den besonderen Charme macht vor allem die Bandbreite an Instrumenten aus. Von Akustikgitarre bis Konzertina, Uilleann Pipes (irischer Dudelsack) oder fünfsaitigem Banjo kommt einiges zum Einsatz.



Mit ihrer Musik beabsichtigt die siebenköpfige Band vor allem eines: Sie wollen Geschichten erzählen, die Bedeutung haben. Ob nachdenklich und akustisch wie zu Beginn von „Reptiles (We Woke Up)“ bis zu ausgelassener Feierlaune bei den Songs „The Hand Of John L. Sullivan“ und „Welcome To Adamstown“, Flogging Molly wissen ihre enorme Auswahl an Instrumenten gut zu platzieren.



Dennoch verspürt man nach einiger Zeit doch den Wunsch, kurz vor die Tür des Pubs zu treten, um zur Abwechslung etwas anderes zu hören. Spätestens sobald „Crushed (Hostile Nations)“ ertönt, kann es weitergehen, schließlich soll sich der Kurzausflug nach Irland lohnen.



Natürlich darf eine hoffnungsvolle Hymne nicht fehlen. „Hope“ lädt sowohl zum Schunkeln als auch zum Stampfen ein. „The Bride Wore Black“ mit E-Gitarrensolo, Banjospiel und Chorrufen hebt noch einmal die Stimmung.



„Until We Meet Again“ läutet das Ende von „Life Is Good“ ein. Und so geht ein unterhaltsamer Abend in einer irischen Kneipe mit Flogging Molly zu Ende. In diesem Sinne: „Until We Meet Again“.

