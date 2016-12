11.11.2016

North Alone

Rare & Short

Country Bumpkin (2016)

“Rare & Short” ist der Titel des neuen Werks der Folk Punk Band North Alone. Neben eigenen Songs präsentieren die Osnabrücker außerdem Coversongs von No Use For A Name und Lagwagon.



Dass Manuel North großer Fan von Szenegrößen wie No Use For A Name und Lagwagon ist und auch eine große Sympathie gegenüber dem Kultlabel Fat Wreck Chords hegt, ist kaum zu übersehen: Sein Logo ist optisch an das des Labels angelehnt und erst vor kurzem hat er den No Use For A Name-Song „International You Day“ veröffentlicht und sich dafür Bad Cop/Bad Cop-Frontfrau Jennie Cotterill ins Boot geholt. Diese macht natürlich einen guten Job – dennoch hätte eine weniger grelle, sondern dunkle, warme Stimme den Song etwas geschmeidiger werden lassen.



Mit „International You Day“ haben sich North Alone wahrlich eine große Nummer ausgesucht. Aber die Band schafft es nicht nur, dem Song seine eigene Note zu verleihen sondern auch, dem Hörer eine ordentliche Gänsehaut zu verpassen. Tony Sly hätte an der Version sicherlich seine Freude gehabt.



Insgesamt finden sich sechs Songs auf der EP wieder, ebenfalls vertreten: Der Lagwagon-Klassiker „Violins“, der Dank der eingesetzten Streicher natürlich optimal unterstützt wird. Doch auch die eigenen Songs können sich definitiv sehen lassen: Mit seiner rauchigen, warmen Stimme könnte Manuel North ohne Probleme in die Riege der amerikanischen Genre-Kollegen wie Chuck Ragan aufgenommen werden. North Alone machen auf Platte ebenso viel Spaß wie live.



Eine weitere sehr gute Sache an der EP sind nicht nur die Songs an sich, sondern auch die Tatsache, dass 1 Euro pro verkaufter EP an die Tony Sly Music Foundation For Kids gespendet wird.

Hanna Rühaak

(9 / 10 Pkt.)

