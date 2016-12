11.11.2016

About Béliveau

Modest Candour

Eigenvertrieb (2016, CD)

Erst im Februar 2015 gründete sich About Béliveau, seit Herbst des gleichen Jahres macht das Duo um Sänger und Gitarrist Ferenc Hoffmann und Schlagzeuger Niklas Zörkler auch live verstärkt und nachhaltig auf sich aufmerksam. Jüngst schaffte es die Band aus Hannover und Bielefeld auf den 2.Platz beim local heroes Deutschlandfinale. In Hannover konnte man About Béliveau im Sommer auch auf dem Fährmannsfest sehen und hören. Jetzt liegt eine neue EP der Band vor.



About Béliveau stehen für Alternative-Noise-Rock. Was Ferenc und Niklas zu zweit auf die Bühne bringen, sorgte in den vergangenen Monaten oft für positives Erstaunen und Begeisterung. Auf Samples würde man verzichten, erklären die beiden. Ihren Sound fährt das Duo ausschließlich über Schlagzeug und Drum-Pad, außerdem steuert Ferenc seine Gitarren über recht spezielle Verstärker-Verbindungen, so dass About Béliveau im Konzert einen zuweilen ungeheuer kraft-und druckvollen Sound kreieren.



„Dabei gehen sie bis an ihre Grenzen, um zu zeigen, was zu zweit alles möglich ist“, beschreibt es die Bandinfo. Zusammenfassend heißt es dort: „Melancholie trifft auf Wut, Weite auf impulsiven Druck“.



Nachdem man die Band in den vergangenen Monaten recht regelmäßig live sehen und hören konnte, ist seit einigen Wochen mit „Modest Candour“ auch eine sechs Songs umfassende EP erhältlich. Damit kann nun das Interesse derer gestillt werden, die nach den Eindrücken aus den Konzerten auf etwas Handfestes für den heimischen CD-Player gewartet hatten.



Die EP gibt die Energie und die Emotionen, die sich bei About-Béliveau-Shows nicht selten entfachen, treffend wieder. Man hat nun die Musik der Band quasi „zum Mitnehmen“. Darauf enthalten ist unter anderem der Song „Pelage“ , ein druckvoller Up-Tempo-Alternative-Noise-Rocker zu dem es auch ein Live-Video im Netz gibt, mit dem sich die Band in der jüngeren Vergangenheit oft Medien und Veranstaltern präsentiert haben.



Aufgenommen haben Ferenc und Niklas selbst, für den Mix und das Mastering sorgte Alex Sickel im Tiny Pond Studio in Hannover. Die CD lässt in puncto Sound und Produktion eigentlich keine Wünsche übrig und dokumentiert auf sehr gute Weise den aktuellen Stand der Band, die offensichtlich weiterhin top inspiriert, motiviert und in starker Form ist.

Andreas Haug

(8 / 10 Pkt.)

