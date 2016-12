23.09.2016

Joe Bonamassa

Live At Greek Theatre

Provogue / Mascot Label Group / RoughTrade (2016, 2CD/2DVD)

Bei den vielen und regelmäßigen Album-und auch Live-Album-Veröffentlichungen des international hoch geachteten Blues-Gitarristen Joe Bonamassa mag der eine oder andere auf kurz oder lang ermüden. Bei der Doppel-Live-CD/Doppel-Live-DVD lohnt sich aber wohl eine erhöhte Aufmerksamkeit. Bonamassa widmet sich Klassikern und weniger bekannten Stücken der Bluesgrößen Albert King, B.B. King und Freddie King.



Angelehnt an die drei legendäre Bluesmusiker nannte Joe Bonamassa seine Tournee im Jahr 2015 „Three Kings Tour“, die ihn und seine elfköpfige Band (inklusive Bläser-Sektion) durch 14 Amphitheater der USA führte.



Das Abschlusskonzert ging in einer lauen Sommernacht über die Bühne des Greek Theatre in Los Angeles. Genau diese Show wurde audiovisuell für die vorliegende 2CD/2DVD-Veröffentlichung aufgezeichnet. 22 Songs standen seinerzeit auf der Setlist, darunter „Let The Good Times Roll“, „The Thrill Is Gone“, „Born Under A Bad Sign“, „Going Down“, “Lonesome Whistle Blues” und “Hummingbird.”



Die Interpretation und Umsetzung der Songs von Joe Bonamassa und Band dürfte nicht nur eine wahre Freude für eingefleischte Bluesfans sein. In zuweilen herausragender Art und Weise grooven und swingen sich die Akteure durch das Programm und durch die Show. Frisch, würzig, dynamisch und äußerst vital von der Basis und obendrauf Bonamassas großartiges Gitarrenspiel mit elektrisierenden Soli. Momente zwischen Glamour und Gänsehaut.



„Live At The Greek Theatre“ ist ein Album das zeigt, das Blues und die Klassiker von B.B. King, Albert King und Freddie King, auch aktuell eine ziemlich heiße Geschichte sein kann.

Andreas Haug

(9 / 10 Pkt.)

