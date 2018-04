Arbeitet auf großen und kleinen Bühnen: Svenja Dunkel ist Artistin und Frequenzmanagerin zugleich.

Ein Kind der Praxis

Im Gespräch mit Svenja Dunkel

28.04.2018, Von: Sabrina Kleinertz, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Ihre Anfänge machte sie in der Artistik, dann folgte der Wunsch nach dem Schlagzeug spielen. Heute hat Svenja Dunkel beide Leidenschaften vereint und ihre Selbstständigkeit noch um das Frequenzmanagement erweitert. Damit betreut sie regelmäßig große Veranstaltungen wie den Echo oder die Shows von Helene Fischer. Doch was genau macht eine Frequenzmanagerin überhaupt und wie sieht der Alltag der Hannoveranerin aus? „Es gibt eigentlich keinen Alltag“, lacht Dunkel. Wir sprachen mit ihr im Interview über ihre Arbeit und Trends der Musikbranche.