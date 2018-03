Wolfgang Rott kennt sich im Musikbusiness aus und beobachtet aktuelle Trends und Entwicklkungen in der Szene.

Eine wilde Achterbahnfahrt

Im Gespräch mit Wolfgang Rott

24.03.2018, Von: Sabrina Kleinertz, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Egal ob auf hoher See, im Nightliner oder vom Büro in der hannoverschen Innenstadt aus – Wolfgang Rott ist immer in Bewegung. Anfangs tourte er mehrere Jahre mit Joe Cocker, heute leitet er nicht nur die cmm GmbH, die sich um Marketing, Promotion und PR-Fragen kümmert, sondern begleitet Künstler und arbeitet bei Festivals wie der 70000 Tons of Metal-Kreuzfahrt oder auf dem Open Air- Festival Wacken. Was seine tägliche Arbeit ausmacht und welche Trends er in der Branche kritisch beobachtet, darüber sprachen wir mit ihm im Interview.