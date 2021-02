Rockszene Nachrichtenblitz

Odeville mit neuem Song und Streaming-Konzert



www.youtube.com/watch?v=ORYkE8TwP7I 19.02.2021, 14:17 UhrDie Hamburger Alternative-Pop-Rock-Band Odeville hat heute ihren Song „Won`t Forget These Days“ samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Die deutsche Coverversion des des Fury In the Slaughterhouse-Klassikers ist die erste Singleauskopplung ihres kommenden Albums „Jenseits der Stille“ Zusätzlich, wie wir bereits berichteten, haben Band Odeville auch ein Streaming-Konzert für den kommenden Samstag angekündigt. Morgen ab 20 Uhr kann man die Band für einen kleinen Geldbetrag sehen. +++

Suzi Quatro mit erstem Song vom neuen Album



www.youtube.com/watch?v=7klLUVWXAo0 19.02.2021, 14:17 UhrDie US-amerikanische Musikerin Suzi Quatro hat, schon vor einiger Zeit, für den 26. März ein neues Studioalbum mit dem Titel „The Devil In Me“ angekündigt. Heute erschien dann auch endlich die erste Singleauskopplung des Albums. Sie heißt genauso wie das Album „The Devil In Me“. Das dazugehörige Video ist auch ab sofort online. +++

Blackmore`s Night veröffentlichen Titelsong



www.youtube.com/watch?v=r3PlejXFqro 19.02.2021, 14:16 UhrDie Renaissance-Folk-Rock Band Blackmore`s Night hat heute ihren Song „Nature`s Light“ samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Die Single ist der Titeltrack ihres gleichnamigen Albums, das am 12. März auf den Markt kommen soll. +++

Jeremias mit neuem Video



www.youtube.com/watch?v=yvYgcKv5V0w 19.02.2021, 11:35 UhrDie hannoversche Indie-Funk-Band Jeremias hat ein Video zu ihrem Song „nie ankommen“ veröffentlicht. Es zeigt die Band auf einer Art Roadtrip durch verschiedene Landschaften und Städte. +++

Kate Nash Tour erneut verlegt



www.katenash.com 19.02.2021, 11:27 UhrDie Konzerttour der britischen Singer-Songwriterin Kate Nash musste erneut verlegt werden. Das gilt dann natürlich auch für ihre Show in Hannover. Geplant war ein Auftritt am 13. Mai in diesem Jahr. Nun findet das Konzert erst am 20. Mai 2022 statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. +++

Greta Van Fleet veröffentlichen neues Video



www.youtube.com/watch?v=vrWFu5k1Jpg 19.02.2021, 11:27 UhrDie US-amerikanische Rockband Greta Van Fleet hat ein neues Video veröffentlicht. Im Clip zu „Heat Above“ ist die Band zu sehen, wie sie ganz in weißgekleidet den Song performt. „Heat Above“ ist die zweite Single ihres Albums „The Battle At Garden`s Gate“, das am 16. April auf den Markt kommen soll. +++

Morgen fünf neue Album-Besprechungen hier bei uns



- 18.02.2021, 17:07 UhrMit der morgigen Freitagsausgabe füttern wir die Rockszene.de-Rubrik "Gehört und Gesehen" wieder mit neuen Album-Besprechungen. Wir haben uns den aktuellen Veröffentlichungen von John Carpenter, Maximo Park und Mogwai angenommen. Aus der hannoverschen Musikszene kommen noch die neuen Album von beatbar und Run, Melos! dazu. Online nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

The Flower Kings mit Video zu "All I Need Is Love"



www.youtube.com/watch?v=YA01Sqj8pbI 18.02.2021, 17:04 UhrDie schwedische Progressive-Rock-Band The Flower Kings um Mastermind Roine Stolt, der seinerseits kürzlich mit der Band Transatlantic ein neues Album veröffentlicht hatte, stellt aktuell ein Musikvideo zum Song "All I Need Is Love". Der Clip hatte vor wenigen Stunden Premiere auf YouTube (siehe Link unten). Der Song stammt aus dem im Herbst erschienenen The-Flower-Kings-Album "Islands".+++

Hardcore-Band Stick To Your Guns präsentiert heute Akustik-EP



www.facebook.com/STYGoc 18.02.2021, 16:59 UhrDie Hardcore-Band Stick To Your Guns stellt heute ihre neue Akustik-EP "The Meaning Remains" auf digitalen Plattformen vor. Am 5. März soll die Platte physisch als sternförmig geshapte 7 Inch in den Handel kommen. Die EP enthält vier so genannte Fan-Classics in gefühlvollen Akustik-Versionen. Mehr über den Link unten+++

Kuersche erweitert Band um Bläser



www.youtube.com/watch?v=wnC5aLy09mg 18.02.2021, 16:53 UhrDer wohlbekannte hannoversche Sänger, Gitarrist und Songschreiber Kuersche hat sein Band-Line-Up um zwei, ebenfalls in der hiesigen Szene gut bekannte, Bläser erweitert: Daniel Zeinoun an der Trompete und Laurenz C. Wenk am Saxofon. Die Geschichte hinter dieser Banderweiterung und wie Kuersche in dieser Besetzung klingt, erklärt ein Video-Teaser auf YouTube (siehe Link unten).+++

Noam Bar kündigt für Ende Februar neue Single und ein Musikvideo an



www.facebook.com/noambarband 17.02.2021, 17:14 UhrDie Wahl-Hannoveranerin Noam Bar kündigt neue Musik an. Am 26. Februar soll die neue Single "Inevitable Demise" erscheinen, am Folgetag, dem 27. Februar dann das dazugehörige Musikvideo. Mehr dazu demnächst auch hier in diesem Magazin.+++

Ewig Frost mit Video zu "Satan II" aus kommendem Album



www.youtube.com/watch?v=3SX1Dxgh_Gc 17.02.2021, 16:27 UhrDie Wiener Speed-Metal-Punk-Band Ewig Frost stellt mit "Satan II" einen neuen Song aus ihrem im April erscheinenden Album "Ain´t No Saint" vor. Zum dazu gehörigen Video geht es über den Link unten. In ihrer Eigenschreibweise nutzt die Band gern zwei Punkte über dem Buchstaben "i". Sehr korrekt geschrieben würde diese Meldung demnach wie folgt aussehen: Die Band EWÏG FROST um Mastermind Nïïtro kündigt für den 30. April 2021 die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums „Aïn’t No Saïnt“ an.+++

Carry Me mit weiteren digitalen Konzertangeboten



www.facebook.com/CarryMe.Akustikduo 17.02.2021, 16:12 UhrDas Akustik-Duo Carry Me aus der Region Hannover hält aktuell weitere digitale Konzertangebote bereit. Am kommenden Samstag, 20. Februar wollen Sängerin Cindy und Gitarrist und Sänger Michelle ein professionelles YouTube-Konzert geben. Mehr dazu und was sonst noch geplant ist, lest ihr in unserer morgigen Donnerstagsausgabe.+++

Live-Album von Motörhead aus 2012 kommt im April



www.youtube.com/watch?v=Fs2NVHLOW8E 16.02.2021, 17:42 UhrDas Label Silver Linings kündigt für den 23. April 2021 die Veröffentlichung des Live-Albums "Louder Than Noise...Live In Berlin" von Motörhead an. Das Album enthält einen Mitschnitt eines Tourkonzerts, das Motörhead am 5. Dezember 2012 in Berlin gespielt haben. Einen ersten Eindruck vermittelt ein Live-Video zum Song "Over The Top" (siehe Link unten).+++

Anneke van Giersbergen stellt "Agape"



www.youtube.com/watch?v=Gt9jkpdqv-0 15.02.2021, 17:13 UhrDie niederländische Sängerin und Gitarristin Anneke van Giersbergen, einst mit der Progressive-Rockband The Gathering unterwegs, hat mit "Agape" einen weiteren Song aus ihrem am 26. Februar erscheinenden Album "The Darkest Skies Are The Brightest" veröffentlicht. Zum dazugehörigen Lyric-Video gelangt man über den Link unten.+++

Pabst covern Sixpence Non The Richer



www.youtube.com/watch?v=i6CD_fA-i74 15.02.2021, 17:08 UhrDie Berliner Indie-Rock-Band Pabst hat sich dem 90er-Jahre-Hit "Kiss Me" der texanischen Band Sixpence Non The Richer angenommen und eine Coverversion aufgenommen und veröffentlicht. Zum kürzlich ins Netz gestellten Musikvideo gelangt man über den Link unten. Zu dieser Version gibt es auch eine exklusive 7" Single. Pabst haben noch einige Restexemplare.+++

Faschingsmusik auch ohne Fasching gefragt



www.offiziellecharts.de 15.02.2021, 17:01 UhrEine Sonderauswertung von GfK Entertainment hat am vergangenen Wochenende ergeben, das typische Faschingsmusik in den Charts gut ein Zehntel der 100 erfolgreichsten Songs deutschlandweit ausmacht. Darunber befinden sich vor allem kölsche Hits sowie Schlager- und Volksmusik-Dauerbrenner. Die beiden angesagtesten Karnevalssongs stammen von der Kölner Gruppe Brings: ""Kölsch Jung" und "Polka, Polka, Polka". Auch wenn in diesem Jahr keine Faschings-und Karnevals-Umzüge mit flankierenden Feiern stattfinden können, wird die Musik dennoch gekauft und gestreamt.+++

"Antidepressant" von Lloyd Cole erstmals als Vinyl-Schallplatte



www.lloydcole.com 15.02.2021, 16:55 UhrDer britische Sänger und Songschreiber Lloyd Cole wird sein 2006 erschienes Album "Antidepressant" am 19. März wiederveröffentlichen. Das Album wird dann erstmals als Vinyl-Schallplatte erhältlich sein und den Song "Coattails" gibt es als Bonus-Track obendrauf. Mehr zum Thema in Kürze bei uns im Magazin.+++

Hound veröffentlichen neuen Song



www.youtube.com/watch?v=puNwbfk61tI 12.02.2021, 14:35 UhrDie Hard Rock Band Hound, deren Mitglieder aus Hildesheim und Hannover stammen, haben heute ihren Song „Head Under Water“, samt Video veröffentlicht. Er ist die erste Single ihres Albums „I Know My Enemies“, das am 26. März auf den Markt kommen soll. +++

Heather Nova kündigt Tour an