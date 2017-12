Mit neuem Drummer und einer Booking-Agentur: Nikki Puppet vor dem Start in das Jahr 2018.

Frischer Wind im Rücken

Nikki Puppet mit neuem Drummer und Booking

14. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Volker Wilke, EML Photography

Mit frischem Wind im Rücken bereitet sich die Rockband Nikki Puppet auf das Jahr 2018 vor, das wieder allerlei bereit halten könnte für die Hannoveraner. Es gibt wieder Neuigkeiten im Hause Nikki Puppet. Ein neuer Schlagzeuger ist an Bord, man wird in Sachen Konzertplanung von einer Booking-Agentur unterstützt, eine neue Homepage ist im Netz, darüber hinaus gibt es Planungen für eine neue CD.

Nikki Puppet zählen zu den Bands der engeren und erweiterten Hannover-Szene, denen man zweifellos Biss und Nachhaltigkeit in ihrem Schaffen attestieren kann. Bereits 2005 gegründet, spielte die Band neben lokalen und regionalen Shows mehrere Touren, darunter auch mit der Michael Schenker Group und veröffentlichte einige Alben.



Kurz vor dem Jahresende verkündet die Band, dass man mit Kai Paulmann einen neuen Schlagzeuger gefunden hat. Kai, ein erfahrener, szene-bekannter Musiker, war bereits im Gründungsjahr dabei und am Debütalbum „Puppet On A String“ beteiligt. Damit in Zukunft viele und möglichst attraktive Konzerte realisiert werden können, arbeitet die Band seit Neuestem mit der Booking-Agentur Uniting Sound Media zusammen, neue Bandfotos und eine neue Homepage sind ebenfalls am Start.



Außerdem sind viele neue Songs für eine kommende CD-Veröffentlichung in Arbeit. Live werden Nikki Puppet demnächst in der Region Hannover im ASB Bahnhof Basche zu sehen und zu hören sein. Die Show dort wurde auf den 24.März 2018 terminiert. Beim dortigen „Rock Attack“-Konzert sind noch die Bands Gentility, Aeternitas und As Am I dabei.



Weitere Infos über die Links unten in der Info-Box.