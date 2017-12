Marteria spielt am kommenden Freitag sein erstes von zwei "Roswell"-Hannover-Tour-Konzerten. Wir verlosen Freikarten.

Doch noch zum Marteria-Konzert am Freitag?

Wir verlosen Freikarten für ausverkaufte Hannover-Show

12. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Paul Ripke

In den vergangenen Monaten konnte man auch bei uns einiges zu Marteria, seinem Album „Roswell“, der Deutschland-Tour und den beiden Hannover-Konzerten jetzt im Dezember und im März 2018 lesen. Nun ist es fast soweit: Am kommenden Freitag, dem 15.Dezember, tritt Marteria in Hannover in der seit langem ausverkauften Swiss Life Hall auf. Diese Show wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Wir verlosen nun 3 x 2 Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.

Seit längerer Zeit ist das „Roswell“-Tour-Konzert von Marteria am 15.Dezember in Hannover ausverkauft. Für das Zusatzkonzert am 20.März 2018 läuft der Vorverkauf.



Wer für die Marteria-Show am kommenden Freitag, dem 15.Dezember 2017 in der Swiss Life Hall in Hannover keine Karte mehr ergattern konnte, hat nun noch die Chance, Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste zu gewinnen. Wir verlosen 3 x 2 Tickets respektive Gästelistenplätze.



Um an der Verlosung teilzunehmen, muss folgende Preisfrage richtig beantwortet werden:



Wann und wo spielte Marteria sein bis dato letztes Tourkonzert in Hannover?



a) im April 2014 in der Swiss Life Hall

b) im Mai 2015 in der TUI Arena

c) im April 2014 im Capitol



Aufmerksame Rockszene.de-Leserinnen und Leser dürften die Antwort schnell herausfinden. Tipp: Wir berichteten seinerzeit über dieses Konzert.



Die richtige Antwort a), b) oder c) geht per E-Mail an redaktion (ät) rockszene.de. Bitte euren Vor-und Nachnamen nicht vergessen. Teilnehmen können Personen ab 18 Jahren. Einsendeschluss ist der morgige Mittwoch, 13.Dezember 2017, um 18.00 Uhr. Im Anschluss an die Verlosung benachrichtigen wir die Gewinner direkt per E-Mail. Eure Angaben / E-Mail-Adressen werden von uns ausschließlich im Zusammenhang mit dieser Ticketverlosung verwendet.



Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg beim Herausfinden der Lösung und viel Glück bei der Verlosung.