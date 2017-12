Emerson Prime stellen ihr Debütalbum "Wonderseed" bei einem gemeinsamen Konzert mit Passepartout im Januar im LUX in Hannover vor.

Debütalbum „Wonderseed“ im Januar

Wir präsentieren Emerson Prime und Passepartout im LUX

09. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jesse Wiebe

Die hannoversche Progressive-Pop-Band Emerson Prime wird Anfang Januar ihr Debütalbum „Wonderseed“ auf den Markt bringen. Für die Jahreswende wird eine Musikvideo-Single erwartet. Gemeinsam mit der deutsch-französischen HipHop/Soul/Jazz/Rock-Band Passepartout wollen Emerson Prime das Album im Rahmen eines Doppelkonzerts am 11.Januar live im LUX am Schwarzen Bären vorstellen. Das Konzert wird von Rockszene.de präsentiert. Der Vorverkauf ist am gestrigen Freitag gestartet