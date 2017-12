HipHop mit Bratsche: Auch Yunus aus Hannover sind beim Sixpack 2017 am 9.Dezember im MusikZentrum dabei.

Der Sixpack 2017 – Die Bands

Letzter Teil: Yunus mit Alternative HipHop

08. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/MZ

In den letzten Tagen hatten wir euch in einer mehrteiligen Serie die teilnehmenden Bands und Einzelkünstler für den Sixpack-Wettbewerb am morgigen Samstag, dem 9.Dezember im MusikZentrum Hannover vorgestellt. Heute, im letzten Teil, dreht sich fast alles um den Alternative-HipHop-Act Yunus. Als spezielle Gäste –außer Konkurrenz- spielen noch The Planetoids.