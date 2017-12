Alternative-Rock und Grunge aus Hannover: Auch Boy Adam sind am 9.Dezember beim Sixpack 2017 im MusikZentrum dabei.

Der Sixpack 2017 – Die Bands

Teil 3: Boy Adam aus Hannover

05. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Heute nun der dritte Teil unserer Serie über die Bands, die beim diesjährigen Sixpack-Finale am 9.Dezember im MusikZentrum mit von der Partie sein werden. Boy Adam aus Hannover, dieser Name könnte schon einigen geläufig sein, denn Boy Adam haben schon einige Gigs in der Landeshauptstadt absolviert, unter anderem bei Stagelive im Rocker, im Kulturpalast oder auch im MusikZentrum, wo man zuletzt im Rahmen der POP.Conference Anfang Juli im Line-Up stand.

Grunge, Punk und Alternative Rock bilden den Rahmen der Musik von Boy Adam. Diese komponieren und spielt die Band offenbar mit besonders viel Energie und Herzblut. In der Bandinformation ist von „Lodernden Emotionen“ und „Ungebrochener Leidenschaft“ die Rede. Wenn Boy Adam am 9.Dezember im MusikZentrum zum Sixpack die Bühne entern, wird ein guter, gar nicht so alter Bekannter am Schlagzeug Platz nehmen. Boy-Adam-Drummer Tobias Lammers ist gleichzeitig auch Schlagzeuger der Sixpack-Vorjahres-Sieger Emerson Prime.



Der Kreis schließt sich und die Welt ist ein Dorf und das nicht selten auch in der Musikszene. Neben Tobias Lammers am Schlagzeug setzen sich Boy Adam aus Sänger und Gitarrist Leon Kaack, Gitarrist Markus Ottenberg und Bassist Simon Lorenz zusammen.



Ende September veröffentlichte die Band ein Video zu ihrem Song „Noone Left To Please“, das auf gute Resonanzen stieß und Boy Adam als ziemlich hart und roh agierende Rockband präsentiert.



Auf ihre Show beim Sixpack-Bandwettbewerb am 9.Dezember im MusikZentrum darf man sicher genauso gespannt sein, wie auf die Auftritte der anderen Bands. Einlass im MusikZentrum am kommenden Samstag ist ab 19.00 Uhr, der Beginn ist für 20 Uhr vorgesehen.



Weitere Infos zur Band und zum Sixpack über die Links unten in der Infobox.