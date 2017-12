Mit neuem Video zum Sixpack 2017: Die Alternative/Indie/Pop-Punk-Band Beachless aus Hannover

Der Sixpack 2017 – Die Bands

Teil 1: Beachless aus Hannover

02. Dezember 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/MZ

Am Samstag, dem 9.Dezember, steigt das diesjährige Finale des traditionellen Bandwettbewerbs Sixpack im MusikZentrum Hannover. Heute und in den kommenden Tagen stellen wir euch alle Bands und Einzelkünstler vor. Zum Start dieser Serie heute ist das die Band Beachless aus Hannover, die auch am heutigen Samstagabend in der Strangriede Stage auftritt und ihre neue Single vorstellen wird.

Die Mitglieder von Beachless stammen aus verschiedenen Städten Norddeutschlands, ihre Basis ist aber mittlerweile Hannover. Die Band um Sänger und Gitarrist Andreas Bär, Gitarrist und Sänger Ruben Loest, Bassist Christian Nolte und Schlagzeuger Jens Nolte ist stilistisch zwischen Indie- Rock, Alternative und Pop-Punk unterwegs. Mit ihren Songs wollen Beachless die Zuhörer an der Gedankenwelt eines Mittzwanzigers der so genannten Generation Y teilhaben lassen.



In Hannover könnte einigen noch die Show auf der diesjährigen Rockbüro-Party Ende August in Erinnerung sein, als die Band kurzfristig für die Sixpack-Vorjahressieger Emerson Prime einsprang und einen überzeugenden Eindruck hinterließ.



Mit „Pretend It´s Still The Same“ haben Beachless bereits eine EP veröffentlicht, am gestrigen Freitag ging die neue Single „Happy“ nebst Musikvideo an die Öffentlichkeit. Mitte Dezember soll eine neue EP folgen. Am heutigen Samstagabend werden Beachless eine komplette Show in der Strangriede Stage in Hannover spielen.



Am kommenden Samstagabend geht es dann ins MusikZentrum zum Sixpack, wo die Setlänge – wie für die anderen fünf Bands auch- rund 20-30 Minuten betragen dürfte. Einlass am 9.Dezember im MusikZentrum wird ab 19.00 Uhr sein, der-Beginn ist für 20.00 Uhr vorgesehen.



Mehr Infos zu Beachless und zum Sixpack über die Links unten in der Infobox.