â€žEine donnernde Kollektion von Songsâ€œ

Bereits kurz nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums, das Anfang Februar auf den Markt kommt, geht die britische Heavy-Metal-Band Saxon auf Tour. In Hannover treten Saxon im März im Capitol auf.

„Eine donnernde Kollektion von Songs“

Die Metal-Band Saxon präsentiert Neues im Capitol

30. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Netinfect

Die britische Heavy-Metal-Band Saxon kündigt für den 2.Februar ihr mittlerweile 22.Studioalbum an. „Thunderbolt“, so der Titel, enthalte eine „donnernde Kollektion von Songs“, wie Saxon-Sänger und -Gründungsmitglied Biff Byford erklärt. Mit ihrer neuen Platte im Gepäck schauen Saxon bei ihrer kommenden Tournee auch in Hannover vorbei. Am 1.März wird die Band im Capitol erwartet.

Saxon gründeten sich Ende der 1970er Jahre und gelten als Vorreiter der New Wave of British Heavy Metal – kurz: NWoBHM. Von ihrer ursprünglichen Besetzung sind anno 2017 noch Sänger Biff Byford und Gitarrist Paul Quinn dabei.



Zwölf neue Songs haben es auf das neue Studioalbum „Thunderbolt“ geschafft, das am 2.Februar über Militia Guard (Silver Lining Music) in den Handel kommen soll. Auf der Vinyl-Ausgabe des Albums sind elf Songs enthalten, die Roh-Version des Songs „Nosferatu“ fehlt hier.



Saxon-Sänger Biff Byford wird zum neuen Werk seiner Band wie folgt zitiert: „Dies ist unser 22. Album und wir haben es „Thunderbolt“ genannt. Es ist eine donnernde Kollektion von Songs, die wir zusammen mit unserem Produzenten, Andy Sneap, erarbeitet haben. Es ist fertig und wir lassen es von der Leine. Steht standfest und schnallt euch an.“



Bereits kurz nach der Veröffentlichung starten Saxon den ersten Teil ihrer Europatour. Das erste Konzert ist für den 23.Februar in der Universität der walisischen Stadt Cardiff angesetzt. Für Deutschland stehen derzeit vier Club-Shows im Tourneekalender, darunter auch ein Konzert in Hannover. Am 1.März werden Saxon im Capitol erwartet. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.