Harter und härtester Hardcore nochmal zum Jahresende in Hannover: Nasty kommen am 27.Dezember ins MusikZentrum.

Hardcore-Hochburg Hannover

Ende des Jahres kommen auch noch Nasty

29. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/LivingConcerts

Hannover wird von vielen als „Rock-City“ bezeichnet. Das stimmt zweifellos, denn Rock spielt in der Stadt seit jeher eine tragende Rolle in der Musikszene. Spätestens seit diesem Jahr dürfte man der Leinemetropole auch noch den Titel „Hardcore-Hochburg“ verleihen, zumindest im Zusammenhang mit den zahlreichen Shows in diesem Jahr. Bands wie Ignite, Counterparts oder Stick To Your Guns –um nur einige wenige zu nennen- waren jüngst auf hannoverschen Bühnen zu Gast. Mit der belgischen Band Nasty kommen Ende Dezember nochmal Vertreter des härteren bis ganz harten Hardcore in die Stadt und bringen dabei einige weitere Bands mit.