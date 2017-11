Langjährig sehr erfahrene Musiker formierten neue Band: Zwanzich15 aus Berlin treten bei Stagelive im Rocker auf.

Neue Band mit prominenten Akteuren

Zwanzich15 mit erstem Hannover Gig morgen im Rocker

28. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Rocker

Die traditionelle Mittwochs-Live-Reihe Stagelive im Rocker in der Reuterstraße hält zuweilen auch echte Überraschungen bereit. Als eine solche darf wohl der Hannover-Gig der neuen Berliner Band Zwanzich15 am morgigen Abend eingeordnet werden, bei der unteranderem Bernward Büker und der von der Nena-Band bekannte Jürgen Dehmel mitwirken. Deutsch-Rock-Urgesteine mit einem Renommee, das bis in die frühen Achtziger reicht. Zweiter Act des Abends ist der schottische Singer/Songwriter James Mackenzie.