Haben beim Platzprojekt ein spektakuläres Musikvideo zu ihrem Song "Identité" gedreht: Passepartout aus Hannover erhalten für den Clip starke Resonanzen.

Eine fröhliche Sommernacht in Hannover-Linden

Passepartout mit spektakulärem Video zu „Identité“

28. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Pressefreigabe

Es war ein Video-Projekt mit anfänglichen Hindernissen, das Endergebnis kann umso mehr als gelungenes Party-Spektakel bezeichnet werden. Die hannoversche Band Passepartout hat am vergangenen Sonntagmittag ihr Musikvideo zu ihrem Song „Identité“ veröffentlicht, das bereits auf große Resonanzen in sozialen Medien gestoßen ist. Der Dreh Ende August dieses Jahres beim PLATZprojekt in Hannover-Linden gestaltete sich offensichtlich zu einer ausgelassenen Freiluft-Fiesta.