Ozzy Osbourne startet 2018 seine Abschiedstournee, in Deutschland tritt der Hardrock-und Heavy-Metal-Sänger im Juni exklusiv in Oberhausen auf.

Abschiedstournee über zwei Jahre

Ozzy Osbourne 2018 mit exklusiver Deutschland-Show

07. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Live Nation, Pressefreigabe

Hardrock-Ikone Ozzy Osbourne kündigt für das kommende Jahr den Beginn ein weltweiten Abschiedstournee an, die sich voraussichtlich über zwei Jahre, bis in das Jahr 2020 erstrecken soll. Der Sänger und Frontmann, der 1968 mit der Band Black Sabbath bekannt geworden war und zu den besonders charismatischen Künstlern des Rock´n´Roll Business gehört, wird nach aktuellen Planungen im nächsten Jahr nur ein einziges Konzert in Deutschland spielen. Die Show mit Exklusivitätscharakter steigt am 28.Juni 2018 in der König-Pilsener Arena in Oberhausen.

Hardrock und Heavy Metal ohne Ozzy Osbourne? Diese Vorstellung dürfte vielen Fans schwer fallen. Wenn Osbourne dieser Tage ankündigt, 2018 seine letzte internationale Tournee zu starten, soll das jedoch keinen endgültigen Abschied von der Bühne bedeuten.



Der Sänger dazu: „Die Fans fragen mich, wann ich in Rente gehe. Dies wird meine letzte Welttournee sein, aber ich kann nicht sagen, ob ich nicht ab und zu einige Shows spielen werde.“ Ausgewählte Auftritte sind demnach auch nach Ende der Tour 2020 offenbar grundsätzlich im Rahmen des Möglichen.



Los geht die lange Konzertreise in Mexiko bevor es im Anschluss nach Südamerika. Anschließend reisen Ozzy Osbourne, seine Band und die Tourcrew nach Europa. Hier sind Festivalauftritte und einzelne Headlinershows vorgesehen, darunter das vorerst einzige Deutschlandkonzert am 28.Juni 2018 in Oberhausen in der König-Pilsener-Arena. Begleitet wird der Sänger von seiner Band um Zakk Wylde (Gitarre), Blasko (Bass), Tommy Clufetos (Schlagzeug) und Adam Wakeman (Keyboard). Die Tourtermine für Nordamerika sollen im nächsten Jahr bekannt gegeben werden.



Für das Konzert am 28.Juni 2018 in Oberhausen startet am heutigen Dienstag, dem 7.November ab 10.00 Uhr ein Vorabvorverkauf über MagentaEINS Prio, der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt übermorgen, am Donnerstag, dem 9.November um 10.00 Uhr. Online werden die Tickets unter anderem über Portale wie eventim.de und ticketmaster.de zu bekommen sein.