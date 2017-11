Im April dieses Jahres spielte Sting in Paris. Von dieser Show erscheint in Kürze eine Live-DVD und Blu-ray.

Viele Klassiker von The Police im Programm

Sting präsentiert neuen Konzertmitschnitt aus Paris

03. November 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Eric Ryan Anderson

Für Fans von Sting und der Musik von The Police dürfte diese Meldung auf großes Interesse stoßen: Am 10.November wird der diesjährige Auftritt des berühmten Musikers in Paris als Live-DVD, Blu-ray und digitalem Download auf den Markt kommen. „Live At The Olympia Paris“ enthält neben Songs aus seiner langjährigen Solo-Karriere auch viele Klassiker von The Police.

Ende der 1970er-und Anfang der 1980er-Jahre wurde Sting als Bassist und Sänger der New Wave / Pop/ Post-Punk-Band The Police weltberühmt. Ab Mitte der Achtziger startete der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Gordon Sumners heißt, eine äußerst erfolgreiche Solo-Karriere. „If You Love Somebody Set Them Free“ und vor allem „Englishman in New York“ waren erste herausragende Solo-Erfolge.



Sein aktuelles Solo-Album „57th & 9th“ erschien vor einem Jahr, der Titel wurde gleichzeitig zum Motto der folgenden Tournee, die Sting im April 2017 nach Paris führte. Die dortige Show wurde für die neue DVD/Blu-ray „Live At The Olympia Paris“ aufgezeichnet. Als Bonusmaterial sind Ausschnitte von weiteren Shows der Tour zu sehen.



Auf der Tour und damit beim Konzert in Paris wurde Sting von einer Band um seinen langjährigen Gitarristen Dominic Miller unterstützt: Josh Freese am Schlagzeug, Rufus Miller an der Gitarre und Percy Cardona am Akkordeon. Dazu gesellten sich noch weitere Backgroundsänger.



Neben Solo-Klassikern und Songs aus seinem aktuellen Album, nehmen auch Hits von The Police einen großen Raum auf der Live-Veröffentlichung ein, darunter „Message In A Bottle“, „Walking On The Moon“, „Every Breath You Take“, „Roxanne“ und „So Lonely“.