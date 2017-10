Produzent, Musiker, Buchautor, Filmemacher und in der Hannover-Szene seit Jahren bekannt und aktiv: Wir trafen Lars Oppermann in dessen Jangland Studio zu einem ausführlichen Interview

Kreativ auf vielen Feldern

Ein Gespräch mit Lars Oppermann vom Jangland Studio

30. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Musiker, Produzent, Buchautor und Filmemacher – Lars Oppermann lässt seiner Kreativität in vielen Bereichen freien Lauf und feierte mit Spaßprojekten und eigenen Bands sogar auf der Bühne des Hurricane Festivals große Erfolge. In seinem Studio zwischen Hannover und Hildesheim gibt der gebürtige Einbecker jungen Bands zusätzlich nicht nur kreative Unterstützung, sondern berät auch bei Verträgen und Folgeschritten auf der Karriereleiter. Wir trafen Lars in dessen Jangland Studio zum Interview.