Ihr Konzert im November in der TUI-Arena ist seit langem ausverkauft, am 1.Juni 2018 kehren Die Toten Hosen nach Hannover zurück und spielen ein Open Air auf der Expo-Plaza.

Punkrock an der frischen Luft

Die Toten Hosen im Juni 2018 auf der Expo-Plaza

28. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Paul Ripke

Bei den Düsseldorfer Punkrock-Urgesteinen Die Toten Hosen läuft der Motor unermüdlich. Erfolge über Erfolge und kein Ende in Sicht. Mit ihrem aktuellen Album „Laune der Natur“ sind sie im Herbst in Deutschlands größten Hallen unterwegs, darunter auch in der TUI-Arena in Hannover. Die Tour ist komplett ausverkauft. Im nächsten Jahr kommen Die Toten Hosen erneut nach Hannover. Dann geht es mal wieder an die frische Luft. Für Freitag, den 1.Juni 2018, ist die Band für eine Show auf der Expo-Plaza angekündigt. Karten soll es ab kommenden Donnerstag im Vorverkauf geben.

Fans aus Hannover und der Region, die für das Konzert von Die Toten Hosen am 21.November in der ausverkauften TUI-Arena keine Tickets mehr ergattern konnten oder die noch einen Punkrock-Nachschlag Düsseldorfer Art brauchen, haben die Gelegenheit Campino & Co. am Freitag, dem 1.Juni erneut in Hannover zu sehen und zu hören. An diesem Tag spielen Die Toten Hosen ein Open-Air-Konzert auf der Expo-Plaza. Dort haben rund 25.000 Besucher Platz.



Die waren bereits im Juni 2013 vor Ort, als die Punkrocker zuletzt ein Open-Air in der Leinemetropole spielten. Die Hannover-Show auf der Expo-Plaza findet im Rahmen der Sommertournee statt, die unter dem Motto „Laune der Natour 2018“ steht.



Am kommenden Donnerstag, dem 2.November, soll um 18.00 Uhr der Kartenvorverkauf für das Konzert auf der Expo-Plaza zunächst auf der Bandwebsite www.dth.de und über eventim.de starten, ab dem 17.November sollen dann Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sein.



Vor einer Woche hatten Die Toten Hosen mit „Alles passiert“ ihre dritte Single aus ihrem Erfolgsalbum „Laune der Natur“ ausgekoppelt und zu diesem Song auch ein Musikvideo veröffentlicht (Wir meldeten in der Rockszene.de-Rubrik „Nachrichtenblitz“).