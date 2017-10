Viel Platz zum Stöbern und Testen: PPC Music in Hannover öffnet am 3.November zu einer besonderen und exklusiven Abendveranstaltung, der PPC Music Nacht.

Zu später Stunde im Musikgeschäft

Noch wenige Plätze für PPC Music Nacht am 3.November

28. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): PPC Music, Pressefreigabe

Viele der aktiven Musikerinnen und Musiker in Hannover und der Region und auch darüber hinaus hatten auf die ersten Meldungen im September bereits reagiert, nun steht die erste PPC Music Nacht in Hannover fast schon von der Tür. Am kommenden Freitag, dem 3.November lädt das Musikfachgeschäft am Alten Flughafen in Hannover-Vahrenheide zu einer speziellen Veranstaltung mit exklusivem Charakter. In der Zeit von 20.00 Uhr – 1.00 Uhr wird bei PPC Music ein reichhaltiges Programm geboten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Noch gibt es letzte freie Plätze.