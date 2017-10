Zu The Prosecution auf die Gästeliste?

Melodischer Punk-Rock und Ska mit kräftig Gebläse: The Prosecution spielen am kommenden Samstag, dem 28.Oktober im LUX. Wir verlosen Plätze auf der Gästeliste.

26. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Juri Lotz

Die siebenköpfige Band The Prosecution spielt Punkrock, zuweilen ist man auch im Ska- oder Hardcore-Punk unterwegs. Meist melodisch, dynamisch, mit Würze und mit Bläsern. Auf ihrer aktuellen „The Unfollowing“-Tour sind The Prosecution am kommenden Samstag, dem 28.Oktober live zu Gast im LUX in Hannover. Die Show lässt eine durchaus schweißtreibende Punkrock-Party erwarten und entwickelt sich in diesen Tagen zum Geheimtipp in der hiesigen Szene. Wir verlosen Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.

The Prosecution stammen aus dem bayerischen Abensberg und wurden 2002 gegründet. Seitdem tourt die Band unermüdlich, veröffentlicht Alben und engagiert sich politisch wie sozial. Mit ihrem aktuellen Album „The Unfollowing“ setzt sich die Band thematisch unter anderem mit Flucht, Krieg und dem Leid Asylsuchender auseinander. Auf ihrer aktuellen Tournee werden The Prosecution von der Band Minipax als support begleitet.



Für das Hannover-Konzert von The Prosecution am kommenden Samstag, dem 28.Oktober, im LUX am Schwarzen Bären verlosen wir 3 x 2 Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.



Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sollte folgende Preisfrage richtig beantworten können:



Zu welchem Song aus ihrem neuen Album veröffentlichten The Prosecution erst Ende September ein Musikvideo?



a) „Lifelines“

b) „The State Of Hate“

c) „40 Hours“



Die richtige Antwort a), b) oder c) geht per E-Mail an die Adresse redaktion (ät) rockszene.de. Bitte vergesst nicht, euren Vor-und Nachnamen anzugeben. Einsendschluss ist der morgige Freitag, 27.Oktober, 2017 um 12.00 Uhr. Im Anschluss an die Verlosung benachrichtigen wir die Gewinner direkt per E-Mail. Eure Angaben werden von uns ausschließlich im Zusammenhang mit dieser Verlosung verwendet.



Darüber hinaus kann man noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen käuflich erwerben.