Marius Müller-Westerhagen, hier bei einem Konzert in diesem Jahr, muss aktuell krankheitsbedingt Shows absagen.

Westernhagen muss Konzerte absagen

Kein 360° Live-Stream morgen im Internet

25. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Christoph Köstlin

Wegen einer schweren Grippe muss Marius Müller-Westernhagen Konzerte seiner aktuell laufenden „MTV unplugged“ Tournee absagen. Bereits gestern fiel der Auftritt in Mannheim aus und auch die Shows morgen in München und am Donnerstag in Dortmund können nicht stattfinden. Damit entfällt auch der für den morgigen Mittwochabend geplante und angekündigte 360° Live-Stream vom Konzert in München. Die Termine sollen nachgeholt werden. Am vergangenen Freitag war Westernhagen noch in Hannover in der TUI-Arena aufgetreten.

In der Nacht nach seinem Konzert am vergangenen Sonntag in Stuttgart, ist Westernhagen offensichtlich an einem grippalen Infekt erkrankt. Am Montagabend informierte der populäre Sänger, Gitarrist und Songschreiber, dass ihm der Arzt ein Auftrittsverbot erteilt habe und die Konzerte in Mannheim (24.Oktober), München (26.Oktober) und Dortmund (27.Oktober) ausfallen müssten.



„(…)Ich bin niedergeschlagen und sehr, sehr enttäuscht darüber. Die bisherigen Konzerte waren von einer Nähe und Emotionalität geprägt, die meine Band und mich jeden Abend dankbar und demütig haben werden lassen. Wir alle waren so voller Vorfreude auf die Konzerte mit euch. Natürlich werden wir die Shows in eurer jeweiligen Stadt so zeitnah wie möglich nachholen(…)“, schreibt Westernhagen auf seiner Facebook-Seite.



Das ursprünglich für morgen angesetzte Westernhagen-Konzert in der Münchner Olympiahalle, sollte ab 20.15 Uhr auf magenta-musik-360.de als Live-Stream im Internet übertragen werden. Die Show sollte mit 360° Kameras übertragen werden, die dem User im Web auch die Sicht aus verschiedenen Perspektiven ermöglicht hätten, darunter auch direkt von der Bühne aus, quasi auf Augenhöhe des Sängers. Dieser Stream fällt nun auch der Konzertabsage zum Opfer.



Acht Konzerte hatte Westernhagen bereits im Verlauf seiner „MTV unplugged“ Tour gespielt, darunter am letzten Freitag in der TUI-Arena in Hannover.