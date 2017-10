30 Jahre IG Rock in Langenhagen e.V.: Auch die Band Pick Of The Bunch gratuliert am 11.November mit einer Show im Café Monopol.

Live-Jubiläumsparty im Café Monopol

IG Rock Langenhagen feiert 30-jähriges Bestehen

21. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/POTB

Seit nunmehr 30 Jahren setzt sich die Interessengemeinschaft Rock (IG Rock) in Langenhagen e.V. für die lokale Musikszene ein. Der runde Geburtstag soll im November mit einem Konzert im Café Monopol gefeiert werden. Fünf regionale Bands werden am Samstag, dem 11.November auf der Bühne erwartet.

Die Musik-insbesondere die Rockszene in Langenhagen kennt man als ein sehr lebendiges engagiertes Umfeld. Wer schon früher in der Nachbarstadt Hannovers in einer Band spielte konnte mit Unterstützung der IG Rock in Langenhagen unter anderem an Proberäume und einige attraktive Auftritte kommen.



Ihr 30-jähriges Jubiläum will die IG Rock Langenhagen am Samstag, dem 11.November im Café Monopol am Langenforther Platz spielen, eine auch in der Hannover-Szene seit langem bekannte Adresse für Konzerte. Überhaupt gab und gibt es im Musikbereich, nicht zuletzt aufgrund der Nähe, viele gemeinsame Interessen von Bands aus Langenhagen und Hannover.



Fünf Bands werden zur Jubiläumsparty im Café Monopol erwartet: Die Leita spielen Songs von Die Ärzte und verrockte deutschsprachige Musik, GoDotS mischen Funk und Alternative Rock. Mit „zeitlosem, dringlichem Rock´n´Roll“ wollen The Magic Magpie das Publikum begeistern, Stiflers Mom covern Songs von Bands wie Green Day, Foo Fighters, Oasis, Placebo und Blur.



Zum Abschluss wird die Langenhagener Party-Cover-Band Pick Of The Bunch eine 60-minütige Show spielen. Rockige Party-Songs, poppige Ohrwürmer und gefühlvolle Rockballaden stehen bei dieser Band auf dem Programm.



Die erste Band am 11.November startet bereits um 19.00 Uhr, das Konzertende ist für Mitternacht vorgesehen. Der Eintritt zu dieser Jubiläumsparty wird kostenlos sein.