So sah es zeitweise beim Finale 2016 im MusikZentrum aus. Am kommenden Samstag steigt hier das diesjährige Landesfinale von local heroes Niedersachsen. Acht Bands werden erwartet.

Acht Bands von Indie-Pop bis Hardcore und Metal

Landesfinale von local heroes Niedersachsen am Samstag

19. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jeff Kahra

Das diesjährige Landesfinale von local heroes Niedersachsen findet übermorgen, am Samstag, dem 21.Oktober in Hannover im MusikZentrum statt. Acht Bands aus dem gesamten Bundesland werden auf der Bühne erwartet. Es geht um den Einzug in das Deutschlandfinale im November in Salzwedel, die Gunst des Publikums und der Jury um einige Preise, ums Netzwerken und den Spaß an der Live-Show. Das Line-Up ist stilistisch sehr vielfältig. Indie-Pop, Ska, Drum ´n´ Bass, Pop, Rock, Hardcore und moderner Metal stehen auf der musikalischen Speisekarte. In den Umbaupausen darf das Publikum bei einem Quiz mit besonderen Specials rechnen.