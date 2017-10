Entschlossen: Die Hannoveraner Power-Metal-Band Magistarium vor den Aufnahmen für ihr drittes Studioalbum.

Überraschungen angekündigt

Magistarium vor den Aufnahmen für ihr drittes Album

18. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Magistarium

Anfang dieses Monats waren Magistarium aus Hannover zu Gast in der SubKultur in der Nordstadt. Dort spielte die Power-Metalband ein gemeinsames Konzert mit der Band Terra Atlantica. Bei dieser Gelegenheit stellte die Band auch neues Songmaterial vor, das auf dem dritten Magistarium-Album Platz finden soll. Die Aufnahmen dafür sollen Anfang des neuen Jahres beginnen. Elf neue Songs wurden bereits vorproduziert. Bis es soweit ist, stehen für die Band noch Shows außerhalb Hannovers im Terminkalender.

Größtenteils sollen die neuen Songs in die Richtung des noch aktuellen Albums „5´55´´ Till The End Of Days gehen“, berichten Magistarium. Wer die Power-Metaller und ihre Musik jedoch etwas besser kenne, werde die Band auch in einem völlig neuen Licht sehen, so die Musiker in einer Information an Rockszene.de. Es werde einige Überraschungen geben, so die Band, darunter dieses Mal auch weibliche Gesänge und solierende klassische Musikinstrumente.



Jüngst wurde die Vorproduktion von elf neuen Songs abgeschlossen, der eigentliche Aufnahmeprozess für das dritte Magistarium soll im Frühjahr 2018 im Tonstudio beginnen.



Das zweite und noch aktuelle Album „5´55´´´Till The End Of Day“ fand im Verkauf verhältnismäßig zahlreiche Abnehmer, darunter auch in Japan und Osteuropa. Vor ihrer Show am 6.Oktober in der SubKultur waren lediglich Restbestände übriggeblieben, die zu Vorzugspreisen an Fans und Interessierte gingen.



Im November werden Magistarium erneut die Bühne mit Terra Atlantica teilen, dieses Mal in Ahrensburg bei Hamburg. Die Show wurde für den 10.November anberaumt. Beide Bands lernten sich bei Aufnahmesessions im hiesigen Studio Institut für Wohlklangforschung kennen. Am 29.Dezember geht es nach Hameln ins dortige K3, im Mai nächsten Jahres machen Magistarium einen Abstecher nach Süddeutschland und werden bei dieser Gelegenheit in Nürnberg auftreten.