Die US-Band Eagles zur Zeit ihres Welterfolges "Hotel California" 1976/77.

40 Jahre „Hotel California“

Eagles mit Jubiläums-Edition ihres Welterfolges

18. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Elektra-Asylum-Records, Pressfreigabe

Ist von der US-Band Eagles die Rede, kommen vielen sofort der Song „Hotel California“ und das gleichnamige Album in den Sinn. Vor 40 Jahren wurde „Hotel California“ zu einem Welterfolg der Country-/Folk-Rock-Band aus Los Angeles, die zu den prägenden Formationen des Westcoast-Sounds gezählt wird. Ursprünglich erschienen war das Album im Dezember 1976. Am 24.November dieses Jahres erscheint das Album remastert und mit bislang unveröffentlichten Live-Aufnahmen eines Konzerts von 1976 als Doppel-CD und Blu-ray Audio in einer Jubiläumsausgabe.

Neben der über 6-minütigen Ballade „Hotel California“ gehören Songs wie „A New Kid In Town“ und „Life In The Fast Lane“ zu den bekannteren Titeln des Albums. Bei Fans beliebt sind auch die opulenten, nahezu an Filmmusik erinnernden Songs wie „Wasted Time“ oder „The Last Resort“, der den Abschluss der Platte bildet. Das Album allein verkaufte sich weltweit mehr 32 Millionen Mal, schaffte hohe Chartplatzierungen. Die Band wurde für dieses Werk mehrfach ausgezeichnet.



Die 40-Jahre-Jubiläums-Edition von „Hotel California“ wird ab dem 24.November als Deluxe-Ausgabe im Handel erhältlich sein. Das Album wurde nicht nur remastert, auch ein 5.1 Mix wird angeboten. Ein Tourbuch mit seltenen Fotos und ein Poster gehören ebenfalls zum Angebot. Besonders interessant dürften die zehn bislang unveröffentlichten Live-Tracks sein, die bei Eagles-Konzerten im Oktober 1976 im Forum in Los Angeles mitgeschnitten wurden und den Inhalt der CD 2 bilden.



Zu den Aufnahmen des Albums vor mehr als 40 Jahren stieß erstmals Gitarrist Joe Walsh zur Band, neben Schlagzeuger und Sänger Don Henley das einzig bis dato verbliebende Bandmitglied aus jener Zeit. Gitarrist und Sänger Glenn Frey war 2016 verstorben, andere Bandmitglieder wie Bassist Randy Meisner und Gitarrist Don Felder später ausgeschieden.



In diesem Sommer waren die Eagles zu Konzerten auf die Bühne zurückgekehrt. Country-Superstar Vince Gill und Deacon Frey, der Sohn des verstorbenen Glenn Frey unterstützen die Kerngruppe um Don Henley, Joe Walsh und Timothy B.Schmit.