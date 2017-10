Im Rahmen ihrer Herbsttour machen die Monsters Of Liedermaching im November auch im Pavillon in Hannover Halt.

Sechs Richtige im Pavillon

Monsters Of Liedermaching im Herbst auf Tour

04. Oktober 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Pressefreigabe

Das Ganze begann beim Hamburger „Rockspektakel“ im Jahr 2003, als die sechs Solo-Künstler eigentlich nacheinander auftreten sollten. Kurzerhand entschloss man sich, Bierbänke auf die Bühne zu stellen und den Auftritt gemeinsam zu meistern. Seitdem sind Rüdiger Bierhorst, Jens Burger, Peer Jensen, Jan Labinski, Frederik Timm und Torsten Kühn als Monsters Of Liedermaching unzertrennlich. Im Herbst ist das Sextett wieder in Deutschland unterwegs und begibt sich auf große Reise durch erlesene Clubs, um magische Sitzpogo-Partys im schillernden Unplugged-Gewand zu zelebrieren. Am Sonntag, den 5. November, führt sie ihre Reise in den Pavillon am Raschplatz in Hannover.

Ein Jahr nach ihrer Gründung erschien ihr erstes Studioalbum „6 Richtige“, dazwischen liegen Veröffentlichungen mit klangvollen Titeln wie „Sitzpogo“, „Haie im Flipperpelz“ und „Schnaps & Kekse“. Auf das letzte Album „Wiedersehen macht Freude“ aus dem vergangenen Jahr folgt am 15. September nun das neue Album „Für alle“.



„Für alle“ präsentiert sich fast ungehörig zauberhaft, denn zum ersten Mal in ihrem 14-jährigen Schaffen haben sie sich ausgiebig im Studio ausgetobt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Insgesamt umfasst das kommende Album eine große Vielfalt an Themen, angefangen von Feuerwehrleuten und Scheiß-CDs, To-Do-Listen und Socken über Auftragskiller vs. Venedigs Straßenschwimmer, Morgensterne, die dank Photoshop leuchten bis hin zu Katzen, die gegen Hunde kämpfen. 19 neue Stücke bieten also reichlich Platz für ausgefallene Ideen.



Ab Anfang November treten die Monsters ihre Deutschlandtour an, die sie am 5. November auch nach Hannover in den Pavillon führen wird. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie beim örtlichen Veranstalter erhältlich.