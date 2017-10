Gestern Abend präsentierte Clueso sein neues Album "Neuanfang" vor rund 4500 Besuchern in der Swiss Life Hall in Hannover.

Ein Wohnzimmer für 4500 Gäste und Freunde

Clueso spielt in der Swiss Life Hall

02. Oktober 2017, Von: Sabrina Kleinertz, Foto(s): Jeff Kahra

Die vergangenen Monate waren für den deutschen Musiker Clueso und seine Fans sicherlich aufregend und turbulent. Erst trennte sich Clueso, der mit Songs wie „Gewinner“ oder „Cello“ Erfolge feierte, überraschend im Spätsommer 2015 von seiner Band und startete kurz darauf einen Neuanfang. „Anfangs fühlte sich das komisch an, aber die Musik hat mich gerettet“, so beschrieb der Künstler diese Zeit in einem Interview, das wir vor wenigen Wochen mit ihm führten. Nun stellte er sein aktuelles Album „Neuanfang“ live vor und gastierte damit am gestrigen Abend in der Swiss Life Hall.