Im Oktober kommen The Prosecution nach Hannover, um ihr neues Album "The Unfollowing" live zu präsentieren.

Unfolgsam

The Prosecution und Minipax gemeinsam in Hannover

27. September 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Juri Lotz

Dass The Prosecution eine politische Band sind, darauf deutet bereits ihr Bandname hin, der zu Deutsch „Strafverfolgung“ bedeutet. Ihre Message transportieren sie mit politischem Punkrock mit Bläsern. Wir gegen die: Die Suche nach Identität verharrt viel zu oft in der Abgrenzung von anderen – ohne, dass man sich wirklich klar macht, wofür man selbst steht. Diese Schieflage wollen die umtriebigen Punkrocker von The Prosecution auf ihrem neuen Album „The Unfollowing“, das am 11. August veröffentlicht wurde, wieder geraderücken. Am Samstag, den 28. Oktober, sind The Prosecution live im LUX in Hannover zu erleben.