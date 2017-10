Die britische Kultband The Prodigy kommt Ende des Jahres für zwei Konzerte nach Deutschland. Eines davon findet in Hannover statt.

Zwei exklusive Deutschlandshows mit neuem Material

The Prodigy im Dezember in Hannover

26. September 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Paul Dugdale

The Prodigy melden sich zurück und werden noch in diesem Jahr zwei Shows in Deutschland spielen. Eine davon wird am 10. Dezember in der Swiss Life Hall in Hannover stattfinden. Auch neue Songs – an denen die Briten seit Ende des vergangenen Jahres arbeiten – werden in der offiziellen Pressemitteilung versprochen.

Zuletzt veröffentlichten The Prodigy 2015 ihr nunmehr sechstes Studioalbum „The Day Is My Enemy“. Im Rahmen der gleichnamigen Tour machte die Band auch in der Swiss Life Hall in Hannover Halt – die Show war damals ausverkauft.



Weltweit verkauften The Prodigy über 20 Millionen Alben und sind seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Musikwelt unterwegs. 1990 lernte Band-Kopf Liam Howlett – der damals Hip Hop-DJ und Breakdancer war – seine Mitstreiter Keith Flint und Keith Palmer kennen. Später stieß Leerpy Thornill dazu, der die Band allerdings im Jahr 2000 wieder verließ.



Von Beginn an verbuchten The Prodigy große Erfolge, der endgültige Durchbruch erfolgte wohl mit dem 1997er Album „The Fat Of The Land“, auf dem Hits wie „Firestarter“, „Breathe“ und „Smack My Bitch Up“ zu finden sind. Es folgen zahllose Preise rund um das Album, zwei Grammy- Nominierungen sowie eine erfolgreiche Welttournee.



Vor zwei Jahren folgte schließlich „The Day Is My Enemy“. Darf man Frontmann Liam Howlett Glauben schenken, wird dies der letzte Longplayer der Band sein. Denn künftig wollen The Prodigy lieber häufiger kompakte Eps auf den Markt bringen, anstatt ihre Fans jahrelang auf neue Musik warten zu lassen.



Neue Musik sollen The Prodigy auch im Dezember im Gepäck haben. Seit Ende letzten Jahres arbeitet die Band bereits an einer EP. Wann genau diese erscheinen soll und auf welchen Namen sie getauft wird, ist noch unklar.



Der allgemeine Vorverkauf für die Show am 10. Dezember in der Swiss Life Hall in Hannover soll am 29. September um 10.00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen starten.