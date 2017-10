Anlässlich der Bundestagswahlen lag dem Trio OK KID ein neuer Song besonders am Herzen.

Manipulation von Gefühlen und Verdrehen von Fakten

OK KID zeigen sich mit neuem Song politisch

25. September 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Stefan Braunbarth

Das Kölner Trio OK KID gibt sich in seinem neuen Song „Warten auf den starken Mann“ erneut politisch und geht – so heißt es in der offiziellen Pressemitteilung – auf die „traurige politische Realität“ ein. Dieser Song - der unabhängig von einem Album veröffentlicht wurde - lag der Band besonders am Herzen.

Das letzte Album „Zwei“ ist – wie der Albumtitel bereits vermuten lässt – das zweite Album der Band. Dies erschien im April dieses Jahres. Das selbstbetitelte Debütalbum wurde 2013 auf den Markt gebracht.



Nun folgt mit „Warten auf den starken Mann“ ein brandneuer Song. Dieser soll allerdings kein Vorbote auf ein neues Werk sein, sondern war der Band aus Hessen anlässlich der gestrigen Bundestagswahlen wichtig.



„Trump, Le Pen, AFD oder die Nachwehen des Brexit. Die traurige politische Realität zeigt uns 2017 wohl wie noch nie zuvor, wie mit der Manipulation von Gefühlen und dem Verdrehen von Fakten Wählerstimmen zu fangen sind. Und das in Ländern, die sich selbst als Wiege der Demokratie bezeichnen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Im neuen Song tauchen OK KID in die Rolle eines Menschen, den eine abstrakte, nicht reale Angst vor Benachteiligung plagt. OK KID wollen darauf aufmerksam machen, wie gefährlich das Ausnutzen und Schüren von Angst werden kann.



Im Rahmen ihrer Tour, die im November startet, werden OK KID am 20. November im Capitol in Hannover Halt machen. Tickets für die Show sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.