In Sachen modernem Metalcore in Hannover eine Hausnummer: Arktis springen beim Fährmannsfest am Samstag für Monstagon ein.

Absage von Monstagon, Zusage von Arktis

Heute Nachmittag beginnt das Fährmannsfest

04. August 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Viktor Schanz Fotografie

Am heutigen Freitagnachmittag beginnt um 16.30 Uhr mit dem Auftritt der hannoverschen Rockband Raw Like Fish das diesjährige Fährmannfest. Bis einschließlich Sonntagabend werden zahlreiche regionale, deutschlandweit populäre und internationale Bands auf der großen Musikbühne am Weddigenufer und auf der Kulturbühne auf der Faustwiese spielen. Samstag und Sonntag steigt zudem das Fährmanns-Kinderfest. Selten zuvor gab es für die Macher des Festivals in Hannover so große organisatorische Herausforderungen, wie in diesem Jahr. Kurzfristig musste die Band Monstagon ihren Auftritt für Samstag absagen, dafür springen nun Arktis ein.