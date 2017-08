Auch in Deutschland sehr beliebt: Die dänische Pop-Künstlerin Tina Dico gibt ein exklusives Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie.

Jubiläums Album und exklusives Konzert

Tina Dico mit „Count To Ten“ in Deutschland

04. August 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Selective Artists

Die dänische Pop-Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin Tina Dico hat in diesem Jahr nicht nur einen runden Geburtstag zu feiern, auch ihr Nummer-Eins-Album „Count To Ten“ aus dem Jahr 2007 rückt in den Fokus. Eine Jubiläumsausgabe enthält alle Songs in neuen, akustischen Versionen. Im Dezember spielt Tina Dico ein exklusives Deutschlandkonzert in Hamburg.

Tina Dico, in ihrer Heimat Dänemark ein Star mit höchsten Chartnotierungen, ist auch in Deutschland eine sehr beliebte Künstlerin. In Hannover etwa mögen sich einige noch an ihren gefühlvollen und intensiven Auftritt im Frühjahr 2016 im sehr gut gefüllten Pavillon am Raschplatz erinnern (Rockszene.de berichtete).



In diesem Jahr feiert ihr ihr Album „Count To Ten“ zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat die Dänin alle Songs nochmals neu, in akustischen Versionen eingespielt. Die Jubiläumsedition enthält darüber hinaus das Original-Album, außerdem ist diese spezielle Wiederveröffentlichung auch als Vinyl-Schallplatte zu haben. Zusätzlich soll Dicos Album „In The Red“ ebenfalls in einer speziellen Version auch in Deutschland auf den Markt kommen. Bislang war dieses Album ausschließlich in Dänemark und in Nordamerika zu haben. Dieser Veröffentlichung wird ein Mitschnitt eines Konzertes beiliegen, das die Künstlerrin 2006 in ihrem Heimatland gab.



Sowohl „Count To Ten“ als auch „In The Red“ sollen in den neuen Spezialversionen ab dem 1.September zu bekommen sein.



Im Oktober feiert Tina Dico einen runden Geburtstag, im Dezember wird sie ein exklusives Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie geben, eine Umgebung die für Fans sicher besonders reizvoll sein dürfte. Der Termin: 20.Dezember 2017. Der Kartenvorverkauf für dieses Konzert startet am 15.September um 10.00 Uhr.