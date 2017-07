Im Gespräch mit Rockszene.de: Die hannoversche Band Ember Sea

Dranbleiben

Ein Interview mit Ember Sea aus Hannover

26. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Marc Rodenberg

Seit 2009 ist die hannoversche Band Ember Sea künstlerisch in Genres wie Gothic, Metal oder Rock unterwegs, sagt von sich selbst aber, dass erst 2012 als ihr eigentliches Gründungsjahr gilt. Warum das so ist und welche Schwerpunkte man bei der Entstehung des neuen Albums „How To Tame A Heart“ ganz besonders berücksichtigt hat, darüber sprachen wir mit Bassist Pablo J. Tammen, Keyboarder Dirk Marquardt und Schlagzeuger Enrico Mier im Interview.