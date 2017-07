Eines von nur drei Deutschland-Konzerten im Herbst: Die Rockband Alter Bridge spielen im Oktober in Hannover in der Swiss Life Hall.

Deutschland-Stippvisite im Herbst

Alter Bridge spielen im Oktober in Hannover

18. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Live Nation

Auch über die Rockszene.de-Kurzmeldungs-und Social-Media-Kanäle sorgte die gestrige Meldung für spürbare Resonanz: Die US-Alternative/Hardrock-Band Alter Bridge spielt im Herbst eines von nur drei Deutschlandkonzerten in Hannover. In Zeiten, in denen viele Konzerte zuweilen ein Jahr im Voraus angekündigt werden, eine verhältnismäßig kurzfristige Ansage. In der Leinemetropole werden Alter Bridge am Sonntag, dem 15.Oktober in der Swiss Life Hall erwartet. Karten sollen am kommenden Freitag in den Vorverkauf gehen.

Als sich Alter Bridge 2004 nach dem vorläufigen Ende der Band Creed gründete, wurde die neue Formation mehr oder weniger sofort von den Fans akzeptiert. Die ursprünglichen Creed-Musiker Mark Tremonti (Gitarre), Brian Marshall (Bass) und Scott Phillips (Schlagzeug) – das war für viele eine Bank, dazu gesellte sich Sänger Myles Kennedy, der zuvor bei Mayfiel Four aktiv gewesen ist.



Ein Markenzeichen von Creed war wuchtiger, harter, mitunter hochmelodischer Rock, der der Post-Grunge-Ära zuzuordnen ist. Mit Alter Bridge knüpften Tremonti, Marshall, Phillips und Kennedy dort an und fügten auf ihrem ersten Album „One Day Remains“ noch Elemente aus Blues, Soul, Hardrock und Heavy Metal in ihre Songs und Sounds ein.



Einige Alben und erfolgreiche Tourneen folgten, in Deutschland gehörte man unlängst zur Headliner-Riege von Rock am Ring und Rock im Park. Auch wenn 2009 Creed reaktiviert wurde, liegt der Fokus von dreiviertel der Band auf Alter Bridge. 2016 veröffentlichte man das Album „The Last Hero“, dass es in Deutschland auf Platz 5 der Album-Charts schaffte.



Salopp formuliert, ist Alter Bridge in Sachen Alternative/Modern Hardrock ein ziemlich dickes Ding. Entsprechend stark sind derzeit die Resonanzen auf die Ankündigung, dass die Band im Oktober für drei Konzerte nach Deutschland kommen will.



Neben den Terminen in Stuttgart (12.Oktober, Porsche Arena) und Oberhausen(16.Oktober, Turbinenhalle), steht für Alter-Bridge-Fans in Norddeutschland und möglicherweise darüber hinaus, das Konzert am Sonntag, dem 15.Oktober in Hannover in der Swiss Life Hall zur Auswahl. Am kommenden Freitag, dem 21.Juli startet der allgemeine Kartenvorverkauf, online unter anderem über eventim.de und ticketmaster.de



Weitere Informationen zur Hannover-Show von Alter Bridge findet man auf der Website des örtlichen Veranstalters Hannover Concerts.