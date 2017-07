„Die Oper ist demokratischer geworden“

Stand für ein Interview zur Verfügung: Olaf Roth von der Staatsoper Hannover.

17. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Der Begriff „Oper“ weckt auch heutzutage nicht selten Vorstellungen von opulenten Abendkleidern, kleinen Ferngläsern oder schrillen Stimmen auf der Bühne. Dass diese Gedanken allerdings nicht ganz der Wahrheit entsprechen und sich die Oper stetig weiterentwickelt und modern orientiert, darüber sprachen wir mit Olaf Roth aus der Presseleitung der Staatsoper Hannover. Im Interview unterhielten wir uns über den Wandel der Oper innerhalb der Gesellschaft, die Bemühungen des Hauses in Hannover um alle Generationen und Schichten sowie die Pläne für die Zukunft.

Wie sich die Oper in den letzten 100 Jahren entwickelt hat und welche Angebote sie heutzutage an Interessierte richtet, darüber sprachen wir mit Olaf Roth aus der Presseleitung der Staatsoper Hannover. Hier geht es um Hochkultur, die sowohl Menschen älterer Generationen wie auch Jüngere in die Vorstellungen des Hauses in der Innenstadt zieht. Das ausführliche Interview mit Olaf Roth ist in unserer Rubrik „Menschen und Hintergründe“ zu finden.Direkt zu "Menschen und Hintergründe": Bitte hier klicken