Headliner beim Heimatzoo-Festival 2017 in Grindau/Schwarmstedt: Die Ska-Punk-Institution Rantanplan.

Wachstum auf dem Land

Heimatzoo-Festival in Grindau meldet komplett

12. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Christian Bendel

In der Open-Air-Festival-Landschaft Niedersachsens ist das im August stattfindende Heimatzoo-Festival in Grindau/Schwarmstedt nicht mehr wegzudenken. In ländlicher Umgebung auf dem Gelände des früheren Heimatzoos, soll in diesem Jahr am 11.und 12.August gerockt und gefeiert werden. Als überregional renommierter Headliner wurde die Hamburger Ska-Punk-Institution Rantanplan verpflichtet, darüber hinaus spielen auch Bands aus der Hannover-Szene und anderen Teilen Deutschland. Die Besucher erwartet mehr Komfort. Erstmals können in diesem Jahr feste WCs und geflieste Duschen genutzt werden.