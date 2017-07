Von den Highways auf die Bühne: Anfang August präsentieren The Picturebooks ihren rohen Sound beim Fährmannsfest in Hannover.

Heavy Rock aus der Garage

The Picturebooks bringen den Biker-Spirit auf die Bühne

11. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Hinter dem klangvollen Namen The Picturebooks stehen zwei wildentschlossene Heavy-Rock-Biker, die eine Leidenschaft für Rock, Blues und Motorräder teilen. Vor drei Jahre veröffentlichten Fynn Claus Grabke und Philipp Mirtschink ihr Debütalbum „Imaginary Horse“. Seither ist viel geschehen – im März tourte das Biker-Blues-Dou mit den Kanadiern Monster Truck durch Europa und veröffentlichten ihr aktuelles Album „Home Is A Heartache“. Bevor sie im Herbst ihre eigene Headline-Tour antreten, spielen The Picturebooks am ersten Augustwochenende auf dem Fährmannsfest in Hannover.