Das RockNBooze-Open-Air der Schraub-Bar in Bückeburg fällt in diesem Jahr eine Nummer größer aus: Zu den namhaften Headlinern zählen neben V8 Wankers und Majesty vor allem auch Metal-Legenden Grave Digger (Foto)

Harter Stoff für Bückeburg

Namhafte Acts beim Rock´N´Booze der Schraub-Bar

06. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/GraveDigger

Wer in Bückeburg, dem näheren oder weiteren Umkreis Rock und Rock´n´Roll Unterhaltung sucht, für den dürfte die dortige Kneipe Schraub-Bar ein interessanter und wohl auch attraktiver Anlaufpunkt sein. Höhepunkt für die Schraub-Bar-Macher ist die Organisation des Rock ´N´Booze Open Airs. Am Samstag, den 12.August werden auf dem Gelände der früheren Kronenwerke in Bückeburg namhafte Metal-und Rock-Bands wie Grave Digger, Majesty und V8 Wankers erwartet. Für die Veranstalter, die das Open-Air zum sechsten Mal ausrichten, ist das diesjährige Programm ein nächster größerer Schritt nach vorn.