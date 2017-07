Run auf Konzertkarten in Hannover: Die Show von Rapper Marteria im Dezember in der Swiss Life Hall wird vermutlich noch jetzt im Sommer ausverkauft sein. Mehr als 4000 Tickets gingen bis Anfang Juli weg.

Ganz so viel geht nicht mehr

Über 4000 Tickets für Marteria in Hannover bereits weg

04. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Paul Ripke

Sollte der Ansturm auf die Karten für das Konzert von Marteria am 15.Dezember in Hannover in der Swiss Life Halle weiterhin so anhalten wie in den vergangenen Wochen, dann dürfte die Show bald ausverkauft sein. Deutlich mehr als 4000 der insgesamt 5000 zur Verfügung stehenden Karten für Marteria in Hannover haben bereits im Vorverkauf ihre Abnehmer gefunden. Das erfuhr Rockszene.de auf Nachfrage vom örtlichen Veranstalter. Unterdessen konnte der populäre Rapper jüngst mit seinem Film „AntiMarteria“ bei vielen Fans punkten.

Marteria zählt derzeit zu den populärsten und erfolgreichsten Rappern in Deutschland überhaupt. Der gebürtige Rostocker erreicht mit seiner Musik und seiner oft spektakulären Show ein immer größeres Publikum. Nicht nur mit seinem aktuellen Album „Roswell“, das gleichzeitig Namensgeber für die bevorstehende Deutschland-Tournee im Herbst und Spätherbst ist, landete er einen großen Erfolg, auch sein vor vier Wochen in Berlin erstmals aufgeführter Film „AntiMarteria“ erfreut sich offensichtlich größerer Beliebtheit.



Zur Berliner Filmpremiere von „AntiMarteria“ ist kürzlich von Rooz Lee eine Dokumentation fertig gestellt worden, die auch Blicke hinter die Kulissen, inklusive in den Backstage-Bereich gewährt. Das gab der Künstler gestern über Facebook bekannt.



Darüber hinaus ist die „Roswell“-Tour im Herbst ein derzeit wichtiges Thema bei Musikern, Fans und Veranstaltern. Das Stuttgarter Konzert ist bereits jetzt –Monate im Vorfeld- ausverkauft. Hier wird das Konzert in eine größere Halle verlegt werden.



In Hannover wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis auch die Show am 15.Dezember in der Swiss Life Hall ausverkauft sein wird. Nur noch wenige Hundert Karten sind jetzt –Anfang Juli- noch verfügbar. Mehr als 4000 der insgesamt 5000 Karten seien bereits im Vorverkauf abgesetzt worden, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts auf Anfrage dieses Online-Magazins mit. Nicht auszuschließen, dass bis Ende Juli oder Anfang August auch die restlichen Tickets ihre Abnehmer gefunden haben.



Fans von Marteria in Hannover und der Region sind deshalb wahrscheinlich gut beraten, sich nun sehr zeitnah mit Eintrittskarten zu versorgen, wenn man das Konzert am 15.Dezember nicht verpassen will.



Unterdessen informiert Marteria seine Fans regelmäßig über soziale Medien über die neuesten Neuigkeiten. Auf seiner Facebook-Präsenz steuert der Rapper hart auf die 1-Millionen-Fans-Marke zu. Auch hier liegt er in der Szene sehr weit vorn im Spitzenfeld.



