Die Geschichte von Alex Mofa geht weiter: Die Alex Mofa Gang kündigt für Oktober dieses Jahres ihr neues Album „Prespektiven“ an und schickt einen ersten Vorboten.

"Ein Album im hier und jetzt, für den Moment"

Alex Mofa Gang kündigen „Perspektiven“ an

01. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Viktor Schanz Fotografie

Die Berliner Band Alex Mofa Gang hat für den 6. Oktober ihr neues Album „Perspektiven“ und damit den Nachfolger ihres Debütalbums „Die Reise zum Mittelmaß der Erde“ angekündigt. Darauf wird die Geschichte von besagtem Alex Mofa weitererzählt. Im nächsten Jahr ist die Punkrock Band im Rahmen ihrer Tour in Hannover zu Gast.

Nach Shows und Touren im deutschsprachigem Raum sowie in Südamerika und mit Bands wie Massendefekt, Frank Turner und Jennifer Rostock wird es im Hause Alex Mofa Gang Zeit für ein zweites Album. Dabei erschien der Erstling „Die Reise zum Mittelmaß der Erde“ erst im letzten Jahr.



Aber: Die Geschichte von Alex Mofa muss weitererzählt werden. So heißt es in der Pressemitteilung: „Ein Album im hier und jetzt, für den Moment. Es geht um Liebe, klar, in vielen Facetten. Um Freundschaft, Nähe, Flüchtigkeit, Sehnsucht und Verlust, um Fehler, Freuden und Laster. Die Reise geht weiter, allerdings ändert Alex den Blickwinkel, die Perspektive. Auf dem zweiten Album schlüpft er in die Rolle des Beobachters. Neue Bekanntschaften und allerlei Nachtgestalten verschmelzen in einem Episodenroman, den Alex in Momentaufnahmen festhält.“



Einen ersten Vorgeschmack schicken die Berliner mit dem Song „Mehr! Mehr! Mehr!“. Dieser wird einigen aufmerksamen Hörern eventuell schon bekannt sein, denn die Band hat ihn bereits live präsentiert. Das Album kann seit gestern bereits vorbestellt werden.



Im Rahmen ihrer Headline-Tour, die im November diesen Jahres startet und sich bis in den Januar zieht, wird die Alex Mofa Gang den Tourabschluss am 27. Januar 2018 im Lux Club in Hannover feiern.