Schnellschuss: Deamon´s Child haben von ihrem support-Gig am 3.Juni für Blood Ceremony im LUX spontan ein Live-Album veröffentlicht.

Spontan und schnell umgesetzt

Deamon´s Child legen Live-Album vor

28. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Benjamin Papke, alfalori.de

So schnell kann es manchmal gehen mit einem neuen Album. Die hannoversche Stoner-Noise-Rock-Band Deamon´s Child, gestern Abend beim Ruby Tuesday auf der Bühne des Café Glocksee, hat in Windeseile ein Live-Album an den Start gebracht. Der Mitschnitt stammt von einer support-Show, die die Band erst Anfang Juni im LUX gespielt hat.

Deamon´s Child haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Am 3.Juni war das Trio aus Hannover als support der kanadischen Heavy-Progressive-Acid-Folk-Doom-Rock-Band Blood Ceremony ins hiesige LUX geladen. Durch Zufall und unerwartet, so die Band, stand mit Willi Dammeier vom Institut für Wohlklangforschung ein alter Freund hinter dem Mischpult.



Schnell wurde die gemeinsame Entscheidung getroffen, den support-Gig einfach mal mitzuschneiden. Ohne größeren Aufwand, „nur so zum Spaß“. Niemand dachte zu diesem Zeitpunkt an eine Veröffentlichung. Doch das Material ist offenbar so gelungen, dass es am 20.Juni doch herausgebracht wurde, als Live-Album mit dem Titel: Deamon´s Child „Live im LUX“.



Sieben Songs sind darauf vertreten, für Insider, Kenner und Fans der Band alles mittlerweile vertraute Songs, aber eben im Live-Gewand: „Zucker“, „Lutscher“, „Äffchen fährt Fahrrad“, „Geld“, „Schweinehund, komm tanz mit mir“, „Nichts“ und „Das Vogellied“.



Im August, vor allem aber im Oktober werden Deamon´s Child wieder verstärkt live unterwegs sein und dabei unter anderem in Berlin, Hamburg, Walsrode, Erfurt und Hildesheim auftreten. Für Hannover steht als nächstes ein Gig am 20.Oktober bei Monster Records auf dem Plan.



Mehr zur Band und zu dem kurzfristig realisierten Live-Album über die Links unten in der Infobox.