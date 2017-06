Emerson Prime, hier Sängerin Erika Emerson beim Sixpack-Contest 2016, ist einer von neun Acts, die am 7.Juli beim POP.Conference-Konzertabend auf der Bühne des MusikZentrums stehen wird.

Förderung der Popkultur Hannovers

POP.Conference im Juli mit neun Live-Acts

28. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Tobias Lehmann

Auch in diesem Jahr präsentiert das Live-Format POP.Conference einen Konzertabend mit jungen und talentierten Bands in Hannover. Am 7.Juli werden im MusikZentrum gleich neun, in der hiesigen Szene bereits überwiegend geläufige und bekannte Newcomer-Acts erwartet, die ihre aktuellen Shows auf die Bühne bringen wollen. Dabei soll es den Musikerinnen und Musikern nicht darum gehen, Erwartungen, etwa in puncto Mainstreamtauglichkeit zu erfüllen, sondern mit Herz und Leidenschaft „ihr Ding“ zu machen.

Die POP. Conference ist eine Veranstaltung der Fachschaft des Studiengangs „Popular Music“ der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover in Kooperation mit dem MusikZentrum Hannover und hat in den vergangenen Jahren schon viele interessante und hoffnungsvolle Bands und Einzelkünstler auf die Bühne gebracht.



Überhaupt hat man sich bei den Initiatoren und Organisatoren der Förderung der jungen, kreativen Popkultur Hannovers verschrieben. Ein weiteres Beispiel ist die seit drei Jahren im Kulturpalast stattfindende Tochter-Veranstaltung POP.Session.



Aktuell im Fokus steht aber die POP.Conference am 7.Juli in der Halle des MusikZentrums Hannover. Dort werden Alina Bach, Boy Adam, Emerson Prime, Greta Vibes, Karma Kreatures, Leon Francis Farrow, N:ke, They CallMe Frääänk und Yunus zu einem ausgedehnten Konzertabend erwartet.



Einige Künstlerinnen und Künstler aus diesem Umfeld konnten bereits bei anderen Shows oder Newcomer-Wettbewerben in Hannover auf sich aufmerksam machen, oft mit Erfolg, so gewannen etwa Emerson Prime letztes Jahr im Dezember an gleicher Stelle den traditionellen Hannover-Bandwettbewerb Sixpack.



Karten für die POP.Conference am 7.Juli im MusikZentrum gibt es an einigen Vorverkaufsstellen, wie dem Café Bohne, dem Fahrradcafé Nordstadt und dem Kulturpalast, online kann man über tickets (ät) pop-dot.de Tickets ordern. Lt.Veranstalterangaben kosten Karten im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse dann 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.