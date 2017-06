Rock mit schottischen Folklore-Einflüssen: Big Country gehen im Herbst mit einem Best-Of-Programm auf Tournee und starten in Deutschland in der Blues Garage in Isernhagen.

Sound-Trip in die Highlands

Big Country besuchen die Blues Garage

24. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Paul Green

Eine sehr namhafte Rock-und Folk-Rock-Band, die man vor allem mit den 1980er und 1990er Jahren in Verbindung bringt, geht im November und Dezember auf Konzertreise durch Deutschland. Die Rede ist von der schottischen Band Big Country, die im Raum Hannover am 29.November ihre Deutschland-Tour in der Blues Garage in Isernhagen starten wird.

Wem Big Country ein wenig vertraut sind, dem fallen in erster Linie Songklassiker wie „In A Big Country“, „Look Away“ oder „Wonderland“ ein. Die Band steht für Rock mit schottischen Folkloreienflüssen.



Obwohl sich Big Country relativ schnell einen Namen gemacht hatten, Platten verkauften und tourten, waren sie noch 1998 als support für The Rolling Stones auf deren „Bridges To Babylon“ Tour unterwegs. Seinerzeit noch mit ihrem charismatischen Leadsänger Stuart Adamson, der im Jahr 2001 verstarb.



Stones-Frontmann Mick Jagger wird im Zusammenhang mit dem support der Schotten wie folgt zitiert: „Big Country zählen zu den besten Bands, die jemals unsere Shows eröffnet haben.“



Im Jahr 2017 bestehen Big Country aus den Gründungsmitgliedern Bruce Watson (Leadgitarre, Mandoline) und Mark Brzezicki (Schlagzeuge) sowie Watson´s Sohn Jamie an einer weiteren Gitarre, Bassist Scott Whitley (ehemals The Animals) und dem Sänger und Mundharmonika-Spieler Simon Hough.



Der Stimmumfang von Simon Hough soll dem von dem verstorbenen Stuart Adamson sehr ähneln, was Big Country laut Tourveranstalter-Ankündigung ermögliche, auch die alten Stücke live wieder so zu spielen, wie sie einst im Studio aufgenommen wurden.



Big Country planen auf ihrer Herbsttournee ein „Best Of“-Programm. Insgesamt sieben Konzerte sind anberaumt. Tickets für die Shows, insbesondere für die Tour-Auftakt-Show am 29.November in der Blues Garage in Isernhagen bei Hannover, sind bereits im Vorverkauf erhältlich.