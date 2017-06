Im Rockszene.de-Interview: Die Rechtsanwältin Maren Kirschenbauer spricht über wichtige rechtliche Aspekte für Musiker.

Nichts unterschreiben, was man nicht versteht

Ein Interview mit Rechtsanwältin Maren Kirschenbauer

21. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Legt man Musikern ein voll beschriebenes Notenblatt vor, so fangen die meisten sofort an zu spielen. Doch sieht man statt Viertelnoten und Achtelpausen eher Paragraphen, dann stehen Rechtlaien oftmals vor einem Rätsel, wenn es darum geht, den lang ersehnten Labelvertrag oder ein Booking zu unterschreiben. Hier rät die Rechtsanwältin Maren Kirschenbauer allerdings nichts zu unterschreiben, was man nicht absolut versteht. Wir trafen uns mit ihr zum Interview, um wertvolle Tipps und Ratschläge für Musiker und Kreative zu sammeln.