Ein Highlight bei der alljährlichen Bandfactory: Die Live-Showcases, wie hier mit Purple Rhino aus Osnabrück im Jahr 2016.

Hilfe und Anregungen für Newcomerbands

Bewerbungsphase für die Bandfactory läuft

21. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Vera Lüdeck

Die Bandfactory Niedersachsen ist inzwischen ein Klassiker unter den Förderangeboten für Newcomerbands aus diesem Bundesland. In diesem Jahr findet die Bandfactory am 18.und 19.November im MusikZentrum Hannover statt. Mit Unterstützung von professionellen Coaches aus der Musik-und Medienbranche können sich Bands Anregungen zu Weiterentwicklung ihrer Songs, Bühnenpräsenz, Bandorganisation und Öffentlichkeitsarbeit holen. Interessierte Bands können sich für einen Platz bei der Bandfactory 2017 bewerben.