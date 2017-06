Bringt am 23.Juni ein Akustik-Live-Doppel-Album auf CD, DVD und Blu-Ray heraus: Joe Bonamassa. Wir haben es bereits gehört und die DVD gesehen.

Zum Hören und Schauen

Fünf neue CD/DVD-Kritiken bei uns

20. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Marcus Sweeny-Bird

Wir haben in den letzten Tagen fleißig Alben gehört und DVDs geschaut und präsentieren euch in unserer Rubrik „Menschen und Hintergründe“ die jeweiligen Besprechungen dazu. Mit hertzschlag ist eine Band aus der Region Hannover ebenso Thema, wie prominente Acts aus der großen weiten Musikwelt: The Rolling Stones, U2, Joe Bonamassa und Rise Against.