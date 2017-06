Truck mit Live-Bühne: Der "Roland Truck", hier beim PPC-Sommerfest 2016, wird am 21.Juni wieder auf dem Opernplatz zur Fête de la Musique erwartet.

PPC wieder mit Truck Bühne auf der „Fête“…

…und prominenter Trompeter in der Music Academy

12. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Im vergangenen Jahr zählte der Sound-und Event-Truck auf dem Opernplatz in Hannover zu den Attraktionen der Fête de la Musique. Auch in diesem Jahr wird PPC Music den Truck mit integrierter Bühne von der Firma Roland organisieren. Am 21.Juni soll es hier Sessions und Gigs lokaler Bands geben. Wenige Tage zuvor, am 17.Juni wird mit Rüdiger Baldauf ein reichlich prominenter und renommierter Trompeter erstmals bei der PPC Music Academy einen Basis-Kurs geben.